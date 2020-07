Tonali, l’Inter accelera: affare in dirittura d’arrivo (Di venerdì 31 luglio 2020) L’Inter vicina alla fumata bianca per Sandro Tonali. I dettagli della trattativa tra i nerazzurri e il Brescia: prestito con obbligo di riscatto L’Inter accorcia i tempi per mettere nero su bianco sul contratto di Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia è convito della direzione nerazzurra e ha raggiunto l’accordo con il club di Zhang da diverse settimane. Il calciatore dovrebbe percepire 2.5 milioni all’anno per quattro stagioni. Marotta e Ausilio sono vicini alla fumata bianca per convincere le “rondinelle”. Stando alle dichiarazioni de Il Corriere di Brescia, la base della trattativa è impostata su un prestito con obbligo di riscatto a 35 milioni di euro. L’Inter vuole ridurre il gap con la Juventus andando a puntellare l’anima del centrocampo. I nerazzurri seguono anche Ndombele, ... Leggi su zon

FBiasin : Cose di #Inter #Kante: ad oggi non c’è nulla, neppure un sondaggio. #Kumbulla: l’interesse rimane concreto (ma non… - moruz87 : RT @sonosal_amoroso: Lunedì Sandro #Tonali sarà a Milano per chiudere con l'#Inter. Accordo con il #Brescia per un prestito da 10 milioni c… - sonosal_amoroso : Lunedì Sandro #Tonali sarà a Milano per chiudere con l'#Inter. Accordo con il #Brescia per un prestito da 10 milion… - Pixel_Z3RO : Questa è una di quelle giornate in cui gli interisti, sotto l'ombrellone, sono già campioni di tutto. In tendenza t… - Neroazzurro8 : @Ruttosporc Se l'Inter porta Tonali, loro Zaniolo. -

