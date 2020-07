Temptation Island, chi è Fabiano l'ex fidanzato di Antonella Elia? (Di venerdì 31 luglio 2020) Antonella Elia fa impazzire Pietro Delle Piane, parlando dell'ex fidanzato Fabiano a Temptation Island. Ma chi è l'uomo a cui la showgirl tiene tanto? Leggi su comingsoon

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - Mar94309979 : RT @onlyluthor: In realtà Manila è Miss Temptation Island di tutte le edizioni, scusate. #TemptationIsland - 90sguccis : RT @Iperborea_: Boom pazzesco di Temptation Island. È incredibile come ormai sia diventato un cult tanto da essere forse l'unico programma… - eleonoraismad : RT @resistozaynx: MANILA MANILA LA QUEEN INDISCUSSA DI TUTTO TEMPTATION ISLAND HA MESSO LIKE AL MIO TWEET E NIENTE HA PROPRIO COLPITO IL M… - biscardi95 : RT @OsservaMy: Un uomo che guarda Temptation Island, non merita la nostra fica ?? . #Buongiorno eh -