Teheran sembra non voler diventare una potenza nucleare (Di venerdì 31 luglio 2020) Secondo gli esperti per sviluppare un programma nucleare servono dieci anni. Eppure l'Iran non sembra aver mai raggiunto l'obiettivo definitivo: anche se a qualcuno fa molto comodo presentarlo come un pericolo mondiale.

IariTwitt : ?? Noemi Verducci? ????Con la sua visita a #Teheran, il premier iracheno al-Khadimi ha ribadito l’alleanza con la… -

“Uno sguardo alla storia della produzione di armi nucleari mostra che tutti e undici i paesi che hanno desiderato costruire delle bombe lo hanno fatto, impiegandoci tra i tre e i dieci anni”, ha scrit ...

Attacco simulato alla portaerei Usa, così Teheran distrae gli iraniani dal Covid

In Iran i casi di Covid-19 sfiorano quota 300mila, mercoledì 29 luglio i contagi erano 2.636 e i morti 196, un dato che porta il totale dei decessi confermati a 16.343. Sono quindici le province ‘ross ...

