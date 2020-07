Talassemia: in Sardegna trasfusioni a rischio (Di venerdì 31 luglio 2020) Talassemia, la protesta dei pazienti sardi: trasfusioni a rischio per mancanza di personale. La denuncia della Onlus ThalassAzione La carenza di medici, infermieri e OSS nei centri di cura della Sardegna sta mettendo a rischio anche le terapie trasfusionali per i talassemici. L’allarme è stato lanciato dall’associazione ThalassAzione, e i pazienti accusano l’assessorato regionale alla Sanità di immobilismo… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Per una buona cura delle persone con talassemia in Sardegna – concludono i pazienti – serve personale nei reparti, non la moltiplicazione di ASL e poltrone, né l'utilizzare il Microcitemico come merce ...Per una buona cura delle persone con talassemia in Sardegna, serve personale nei reparti, non la moltiplicazione di Asl e poltrone, né l’utilizzare il Microcitemico come merce di scambio per giochi di ...