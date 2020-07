Strage di Bologna, parla il medico Franco Baldoni. "Io, scampato alla strage per un caffè" (Di venerdì 31 luglio 2020) "Avevo 37 anni ed ero appena smontato dal turno in ospedale. Mia moglie voleva andare al bar ma io avevo già preso una tazzina in ospedale, così andammo dritti al binario. Poco dopo, il boato" Leggi su repubblica

