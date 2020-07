Sperona un'auto, provoca un incidente e picchia il conducente (Di venerdì 31 luglio 2020) Un 39enne di Nettuno è stato arrestato il 29 luglio, dagli agenti della polizia stradale per tentato omicidio volontario e guida l'effetto di sostanze stupefacenti. Una indagine scattata in seguito ad ... Leggi su romatoday

Arrestato per tentato omicidio dopo un incidente rocambolesco e un’aggressione. Si tratta di un uomo di 39 anni risultato positivo al test per alcol e droga.. Erano stati gli agenti della Polizia stra ...Un 39enne di Nettuno è stato arrestato il 29 luglio, dagli agenti della polizia stradale per tentato omicidio volontario e guida l'effetto di sostanze stupefacenti. Una indagine scattata in seguito ad ...