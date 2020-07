Spadafora: “Ripartenza della Serie A a porte aperte è fuori dalla realtà” (Di venerdì 31 luglio 2020) Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss in cui ha parlato della riapertura degli stadi. La ripartenza della Serie A a porte aperte è totalmente fuori dalla realtà e non in linea con le decisioni del Governo. Il campionato si chiuderà nel weekend e questo è un grande successo. Siamo stati cauti e abbiamo agito con calma, riaprendo solo quando è stato possibile. Bisogna capire come evolverà la situazione sanitaria. Le fughe in avanti sono fuori dalla realtà. Sono preoccupato dalla situazione emergenziale in Italia. Nel momento in cui capiremo come evolve la situazione sanitaria, ci occuperemo del calcio ... Leggi su ilnapolista

