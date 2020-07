Sonnifero nei drink, poi la violenza sessuale su un minore: era ospite in casa di un uomo (Di venerdì 31 luglio 2020) Gli ha preparato la cena e dei drink. Un biglietto di benvenuto per tre giovani turisti tedeschi che però celava una trappola, ovvero dei tranquillanti nelle bevande. A farne le spese uno dei tre ... Leggi su romatoday

