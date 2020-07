Silverstone F.1, Verstappen davanti a Hamilton nelle libere. Ferrari, Leclerc è 5° (Di venerdì 31 luglio 2020) Si comincia con Max Verstappen contro Lewis Hamilton. nelle prime prove libere del GP di Gran Bretagna miglior tempo per la Red Bull dell'olandese che con gomma rossa in 1'27'422 ha preceduto la ... Leggi su gazzetta

Nelle prime prove libere del GP di Gran Bretagna il miglior tempo è della Red Bull di Verstappen che con 1’27”422 ha preceduto la Mercedes del campione del mondo Hamilton di 4 decimi. Terzo tempo per ...La vera notizia delle Fp1 però è stato il ritorno in pista di Nico Hulkenberg, chiamato in fretta e furia a sostituire Sergio Perez, risultato positivo al Covid. Il tedesco ha così preso il volante de ...