Serie B, tutti i verdetti: gli accoppiamenti playoff-playout e le squadre retrocesse, le date (Di venerdì 31 luglio 2020) I verdetti IN Serie B – Si è conclusa l’ultima giornata nel campionato di Serie B, sono arrivati verdetti clamorosi. Le due promozioni dirette erano state già decise: si tratta di Benevento e Crotone. Interessante la griglia playoff, entreranno in scena nel secondo turno Spezia e Pordenone, i primi due accoppiamenti sono Cittadella-Frosinone e Chievo-Empoli, due scontri che si preannunciano scoppiettanti. Fuori delle prime 8 il Pisa, fatali gli scontri con Frosinone e Empoli. La Juve Stabia segue il Livorno in C, così come il Trapani, il club club siciliano aspetta il ricorso dell’8 agosto per i due punti di penalizzazione inflitti per il ritardo dei pagamenti. Anche un solo punto restituito porterebbe il Trapani alla salvezza, con la ... Leggi su calcioweb.eu

Impresa del Cosenza, che supera 3-1 la Juve Stabia nello scontro diretto della 38/a e ultima giornata di Serie B salvandosi dopo aver collezionato cinque vittorie di fila e condannando alla retrocessi ...

TERZI A DAZN: "Siamo contenti, abbiamo consolidato il terzo posto"

Al di là dei quattro pareggi per la promozione, noi non dobbiamo speculare sul risultato, ma affrontare tutti con l'obiettivo di vincere. La società è solida e il gruppo è sano. Prima di smettere ...

