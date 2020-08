Serie A, oggi comincia la 38esima giornata: ecco il programma completo (Di sabato 1 agosto 2020) Inizia oggi la 38esima e ultima giornata di Serie A, si parte con Brescia-Sampdoria in programma questa sera alle ore 18,00. ecco di seguito il programma. 38a giornata Sabato 1 agosto 18.00 Brescia-Sampdoria Sabato 1 agosto 20.45 Atalanta-Inter Sabato 1 agosto 20.45 Juventus-Roma Sabato 1 agosto 20.45 Milan-Cagliari Sabato 1 agosto 20.45 Napoli-Lazio Domenica 2 agosto ore 18.00 Spal-Fiorentina Domenica 2 agosto ore 20.45 Bologna-Torino Domenica 2 agosto ore 20.45 Genoa-Verona Domenica 2 agosto ore 20.45 Lecce-Parma Domenica 2 agosto ore 20.45 Sassuolo-Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

La programmazione televisiva delle partite di campionato di oggi, 38° giornata. Da oggi, sabato 1° agosto 2020, la Serie A torna in campo con la 38esima e ultima giornata di campionato. I verdetti più ...Vannucchi 6: non ha responsabilità sulle due marcature, anzi in avvio respinge subito un tentativo pericoloso di Maggiore opponendosi di pugno. Prodigioso su Mora e attento nelle uscite. Cicerelli 6: ...