Scuola, Azzolina annuncia: concorso a ottobre. “In un paese civile dovrebbero essere ogni due anni” (Di venerdì 31 luglio 2020) Scuola, concorso straordinario ad ottobre Il concorso straordinario della Scuola, per 32mila posti, si svolgerà a ottobre. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina intervenuta oggi, 31 luglio 2020, al programma Rai “Uno Mattina” sottolineando che “in un paese civile i concorsi andrebbero fatti ogni due anni, come succede in Europa. Il nostro obiettivo è svolgere questi concorsi e programmare il fabbisogno. Il concorso straordinario è per 32mila posti e verrà fatto a breve, entro la prima settimana di ottobre o giù di lì”. La Ministra ha poi aggiunto: “È importante perché ... Leggi su tpi

