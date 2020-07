Sarri: «Roma test per il Lione? No, domani si fa festa» – VIDEO (Di venerdì 31 luglio 2020) Maurizio Sarri ha parlato della sfida contro la Roma e dell’impegno di Champions League con il Lione – VIDEO Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dell’impegno di Champions League contro il Lione. «Non c’è modo di preparare il Lione. Le condizioni mentali dei giocatori saranno completamente diverse. La testa è di una squadra che ha appena vinto il campionato. Potrebbe esserci un piccolo down. Dovremo caricarci nella prossima settimana. domani cercheremo di fare una bella festa e una buona partita se possiamo. Ma sopratutto una bella festa». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

