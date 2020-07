Osimhen e il Napoli: una storia intrigante (ora ufficiale) nata 70 giorni fa. Tutti i nostri titoli (Di venerdì 31 luglio 2020) Victor Osimhen e il Napoli. Una storia intrigante nata il 19 maggio, quando vi svelammo a sorpresa come il club azzurro avesse messo al primo posto l’attaccante nigeriano per il reparto avanzato del futuro. Poi è diventato un passaparola, anche da parte di chi ha sottolineato “se ne parla da mesi”, ma ne ha parlato…quasi mai. La prima volta spiegammo come il Napoli avesse messo in cima alla lista il grande protagonista della stagione con il Lille. Pochi giorni dopo abbiamo aggiunto che i contatti con il club francese avrebbero portato a un vertice, dopo aver incassato il sì dello specialista nigeriano. Malgrado smentite, omissioni e certezze da parte di chi sosteneva che il club ... Leggi su alfredopedulla

