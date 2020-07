Open arms, Salvini: “Ma quale umore nero, io sono tranquillo. Piuttosto Renzi non so come fa a dormire” (Di venerdì 31 luglio 2020) CERVIA (Ravenna) – “Umore nero? Non mi conoscete. Sono una persona felice e tranquilla. Anzi se c’è qualcuno che ha sbagliato i suoi conti è probabilmente chi ieri alzava il dito in Parlamento per accusarmi”. Il leader della Lega Matteo Salvini torna a Cervia-Milano Marittima, in provincia di Ravenna, come ogni anno per la festa del Carroccio romagnolo. E si sofferma sull’autorizzazione del Senato a procedere nei sui confronti per il caso Opern arms. Leggi su dire

LegaSalvini : ?????? #iostoconSalvini, la maggioranza degli italiani è col Capitano! #iostoconSalvini - matteosalvinimi : Non c’è processo “alla Palamara” che possa cancellare la volontà popolare. Avanti tutta, Amici. Siamo una splendida… - fattoquotidiano : Open Arms, Grasso: “Non ci fu responsabilità collegiale del Governo. Dal carteggio emerge contrarietà di Conte alle… - FsSenni : RT @ChiodiDonatella: #ZINGARETTI VUOLE DENUNCIARE #SALVINI PER LE #MASCHERINE Dimissioni di #Fontana per i camici donati e non un fiato su… - Maxsanti8 : RT @mariobortoluss1: Open Arms, l’ex ministro Tria sbugiarda Conte e i traditori M5S: “Fu decisione collegiale, nessuno si oppose” https://… -