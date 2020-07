Milan-Cagliari, Pioli triste: “mi dispiace lasciare i miei ragazzi. Ibra? Spero non sia la sua ultima gara in rossonero” (Di venerdì 31 luglio 2020) E’ la vigilia dell’ultima partita della stagione per il Milan, che domani affronterà il Cagliari prima di andare in vacanza e riposarsi in vista della prossima annata agonistica. Foto Getty / Marco LuzzaniUn match senza valore per i rossoneri, aritmeticamente sesti e dunque sicuri di disputare l’anno prossimo i preliminari di Europa League. Stefano Pioli ha analizzato in conferenza stampa la gara di domani, esprimendo le proprie sensazioni: “si è creata una bella famiglia qui al Milan. La cena di ieri ne è la dimostrazione: è stato un ringraziamento per chi si è reso così disponibile in queste settimane e un arrivederci. Quando sono arrivato ero sicuro di avere a disposizione una rosa di grande valore. Avevamo solo ... Leggi su sportfair

