Leo Gullotta: "Mi tolsero il ruolo di Don Pugliesi perché sono omosessuale"

Leo Gullotta intervistato da FQMagazine, ha parlato di un accadimento particolarmente triste legato ai pregiudizi che ha dovuto affrontare per via della sua omosessualità. L'attore, poi, ha parlato anche del teatro in Italia durante l'emergenza Coronavirus.

Dovevo interpretare Don Puglisi in un progetto importante, stavamo per iniziare a lavorarci quando il regista mi chiamò: pensavo che si trattasse dei soliti ritardi, invece mi disse che il mio nome er ...

Leo Gullotta: “Mi tolsero il ruolo di Don Puglisi perché sono omosessuale, fu uno schiaffo tremendo”

Leo Gullotta è uno degli attori più stimati in Italia. La sua brillante carriera, che dura ormai da 54 anni, ne è la prova. Oggi ha 74 anni e mantiene intatte la serenità, la curiosità e l'umiltà che ...

Leo Gullotta è uno degli attori più stimati in Italia. La sua brillante carriera, che dura ormai da 54 anni, ne è la prova. Oggi ha 74 anni e mantiene intatte la serenità, la curiosità e l'umiltà che ...