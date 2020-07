Juventus Roma, Sarri svela i tempi di recupero di Dybala (Di venerdì 31 luglio 2020) Juventus Roma – Maurizio Sarri ha parlato i microfoni in occasione della conferenza stampa che anticipa il match di domani contro la squadra di Fonseca. Padroni di casa preoccupati soprattutto per le condizioni di Paulo Dybala. Il tecnico toscano dovrà valutare anche se far scendere in campo Cristiano Ronaldo in vista del match decisivo di Champions League in programma contro il Lione. Juventus Roma: le parole di Sarri “Chi giocherà domani? Lo valuteremo oggi e domattina, capendo chi ha bisogno di riposare e chi può giocare.Domani ci saranno squadre spensierate e con la testa libera: può venir fuori una partita spettacolare”. VARIAZIONI TATTICHE “.E’ meglio essere freschi ma non abituati ai 90′ o arrivare ... Leggi su juvedipendenza

