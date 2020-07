Joaquin Phoenix e Rooney Mara produttori del documentario The End of Medicine (Di venerdì 31 luglio 2020) Le star Joaquin Phoenix e Rooney Mara saranno coinvolte come produttori nella realizzazione del documentario The End of Medicine sui nuovi virus legati agli allevamenti intensivi di animali. Rooney Mara e Joaquin Phoenix saranno i produttori del documentario The End of Medicine in cui si affronterà il tema delle malattie zoonotiche, trasmesse dagli animali all'uomo e che minacciano la salute e la vita dell'intera popolazione umana. Il lavoro sul progetto è iniziato nell'ottobre 2019, mesi prima dell'inizio dell'emergenza Coronavirus che verrà comunque affrontata. A realizzare The End of Medicine saranno Keegan Kuhn ... Leggi su movieplayer

“A Palazzo” tra classici e il fenomeno “Joker”

Dopo la protesta americana per George Floyd, "Cinema a Palazzo" allestito nel cortile d’onore di Palazzo Reale ha deciso di dedicare una mini rassegna a tre film iconici che pongono una riflessione su ...

