Inzaghi: “Mi dispiacerebbe se la squadra arrivasse quarta, merita di più. Mercato? Dovremo lavorare bene” (Di venerdì 31 luglio 2020) Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Napoli. Ecco le sue parole: “In questo momento penso soltanto al Napoli, avremo una partita importante. L’ultimo sforzo di una stagione lunghissima, abbiamo fatto 12 partite di fila che sono state molto dure. Vogliamo chiudere al meglio questa stagione memorabile per tutti. Siamo riusciti a vincere un trofeo e a ritornare in Champions dopo tredici anni. Immobile, Ronaldo permettendo, può vincere dei trofei, Luis Alberto la classifica degli assist e c’è anche il mio record di presenze. Vogliamo arrivare in Champions nel migliore dei modi. Mi dispiacerebbe arrivare al quarto posto, la squadra ha meritato di più. Il Napoli, insieme all’Inter e alla Juventus, ha la rosa più ... Leggi su alfredopedulla

AnsaRomaLazio : ++ Inzaghi,Spero prossima stagione con tifosi allo stadio ++. Tecnico Lazio, Mi auguro di ricominciare con calendar… - csch78 : RT @Solo_La_Lazio: ?? Parla Simone Inzaghi alla vigilia di #NapoliLazio ??'Stagione molto importante, abbiamo raggiunto tanti traguardi' ?? Qu… - Spazio_Napoli : - internewsit : Inzaghi: 'Quarto posto? Mi dispiacerebbe, meritiamo di più' - - SimoneSSL83 : RT @OfficialSSLazio: Inzaghi ?? 'Mi auguro anche che la prossima stagione possa disputarsi con i tifosi allo stadio, loro sono la linfa vita… -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi “Mi “Notte prima degli esami”, il webinar sulla scuola con il Vice Ministro Ascani in vista del Festival Nazionale dell'Economia Civile Affaritaliani.it