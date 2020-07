Inter, Brozovic ne combina un'altra: dà in escandescenze in ospedale e intervengono i carabinieri. La ricostruzione (Di venerdì 31 luglio 2020) Dopo il ritiro della patente di poco tempo fa, il centrocampista dell'Inter, Marcelo Brozovic, combina un'altra marachella. FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A Una decina di giorni fa, Marcelo Brozovic si era reso protagonista si un episodio extra campo alquanto discutibile. Il croato dell'Inter, infatti, era passato col rosso con la sua Rolls Royce e, una volta fermato dai carabinieri, aveva anche fallito l'alcol test. Come conseguenza, il centrocampista si è visto ritirare la patente... Leggi su 90min

Gazzetta_it : #Brozovic furioso al pronto soccorso del San Carlo: i medici chiamano i #carabinieri - pisto_gol : ?? La Bomba di oggi: Kantè + Emerson Palmieri all’Inter grazie alle cessioni di Skriniar (Psg o ManchUtd) e Brozovic… - Inter : ?? | OCCASIONE 46' - Lukaku serve #Brozovic che calcia rasoterra col mancino: grande parata di Meret che mette in c… - CozAndrea : A sto punto credo che la destinazione ideale per #Vidal sia #Inter. Con #Brozovic troverebbe una sintonia mai vista… - Fede_Spera86 : Se un po' conosco Conte, brozovic ha terminato la sua (dis)avventura all'Inter. #Epic -