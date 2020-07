Il virus circola tra i migranti: blitz in elicottero per trasferirli (Di venerdì 31 luglio 2020) Sofia Dinolfo Peggiorano le condizioni di due stranieri a Lampedusa: isolati e trasferiti. Ma resta l'allarme per la diffusione di Covid Lampedusa adesso rischia il collasso e lancia un sos. La situazione sull’isola maggiore delle Pelagie sta divenendo sempre più difficile da gestire: i migranti arrivano dall’altra sponda del Mediterraneo e con essi anche il coronavirus. Come ormai risaputo, dentro l’hotspot di contrada Imbriacola vi sono dei migranti risultati positivi al virus ma la situazione peggiora sempre di più: nella tarda mattina di oggi per due ospiti stranieri colpiti dal Covid è stato necessario il trasferimento dall’isola su un elicottero della Guardia di Finanza. Le loro condizioni, stando a fonti del luogo vicine al Giornale.it non ... Leggi su ilgiornale

