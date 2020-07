I Monti Flinders in Australia Meridionale visti dallo spazio: le immagini dalla missione Copernicus Sentinel-2 (Di venerdì 31 luglio 2020) I Monti Flinders sono un classico esempio di catena montuosa ‘ripiegata’, che si forma quando due o più placche tettoniche terrestri si scontrano – piegando e spingendo strati di terra a formare delle catene montuose. La formazione dei Monti Flinders ha cominciato a svilupparsi circa 800 milioni di anni fa, quando un antico mare ha depositato sedimenti nel bacino geosinclinale conosciuto con il nome di Adelaide Geosyncline. Milioni di anni più tardi, i sedimenti furono ripiegati a formare delle montagne, che da allora si sono erose. Tuttavia, le rocce ripiegate sono rimaste e sono state sollevate a creare il paesaggio come lo vediamo oggi. I Monti Flinders si estendono per oltre 400 km attraverso l’entroterra ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Monti Flinders I Monti Flinders in Australia Meridionale visti dallo spazio: le immagini dalla missione Copernicus Sentinel-2 Meteo Web