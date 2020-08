I barconi della speranza e i sogni illusori del calcio (Di venerdì 31 luglio 2020) La storia di Musa Juvara, il giovanissimo calciatore del Bologna che ha segnato un gol decisivo contro l'Inter a San Siro,è stata raccontata come la favola del piccolo orfano africano che trova fortuna nella ricca Europa grazie alle doti atletiche e all'incontenibile passione per il calcio. La Bottega propone una lettura diversa . di Max Mauro La storia di Musa Juwara, diciottenne calciatore in forza al Bologna, ha colpito l'immaginazione di molti giornalisti e commentatori, in Italia e (...) - Attualità / calcio, Immigrazione, Immigrati, Stranieri, , No logo, Apertura Maxi Leggi su feedproxy.google

Monica49590572 : @orfini 29) Matteo, colpire barconi e barchini, colmi di clandestini (secondo la L. italiana) e ostinati verso l'It… - riccardo_71 : RT @valfurla: 'Abbiamo molto più virus in casa, che circola tra gli italiani, di quanto ne sta arrivando da fuori. Quindi è un discorso che… - rosarioT1970 : RT @valfurla: 'Abbiamo molto più virus in casa, che circola tra gli italiani, di quanto ne sta arrivando da fuori. Quindi è un discorso che… - alerocca24 : RT @valfurla: 'Abbiamo molto più virus in casa, che circola tra gli italiani, di quanto ne sta arrivando da fuori. Quindi è un discorso che… - AlvisiConci : RT @valfurla: 'Abbiamo molto più virus in casa, che circola tra gli italiani, di quanto ne sta arrivando da fuori. Quindi è un discorso che… -