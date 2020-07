Humanitas per accessi a Ufficio Notifiche e Protesti (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – E’ pienamente operativa la collaborazione tra Corpo di Soccorso Humanitas e Corte d’Appello di Salerno. Dallo scorso lunedì e fino all’8 agosto, ultimo giorno di apertura degli uffici, sin dalla mattina è presente presso l’ingresso dell’Ufficio Notifiche e Protesti (Unep) di piazza Matteotti un equipaggio del Corpo di Soccorso presieduto da Roberto Schiavone per il rilevamento della temperatura corporea di personale e utenza. In foto il sottotenente Postiglione alle prese con la misurazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Humanitas per In Humanitas un Emergency Hospital per la lotta ai virus Tecnelab Opera. Test sierologici volontari: solo il 3% ha dato esito dubbio o positivo

oltre 200 operesi si sono sottoposti ai test sierologici per l’individuazione di anticorpi anti-Coronavirus-SARS-Cov2, che l’Amministrazione Comunale ha deciso di offrire ai suoi cittadini siglando ...

Il vignettista del Giopì batte il Covid Ismaele a casa dopo 128 giorni: «Grazie»

Seriate, Ismaele Grigolo, 72 anni, è stato 128 giorni in ospedale: ieri la festa per il ritorno in famiglia. «Grazie alle premure dei medici ce l’ho fatta». Sorride, e gli si illumina il viso. Gli occ ...

Seriate, Ismaele Grigolo, 72 anni, è stato 128 giorni in ospedale: ieri la festa per il ritorno in famiglia. «Grazie alle premure dei medici ce l'ho fatta». Sorride, e gli si illumina il viso. Gli occ ...