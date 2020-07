Giornata Mondiale per ricordare le vittime di tratta, serve una cultura dei diritti umani (Di venerdì 31 luglio 2020) Oggi è la Giornata Mondiale per ricordare le vittime di tratta, una realtà che accomuna 40 milioni di persone nel mondo, persone reclutate con la forza o false promesse per essere sfruttate lavorativamente, sessualmente, per matrimoni forzati o prelievo di organi.Da una parte troviamo le donne, sfruttate soprattutto per motivi sessuali, dall’altra gli uomini impiegati nel lavoro in condizioni di semischiavitù. In entrambi i casi venduti come merce. La tratta è un fenomeno violento e ricco di inganni, portato avanti da gente senza scrupoli che non si ferma davanti a nulla. WeWorld ha incontrato in questi 50 anni molte persone vittime di tratta e combatte ogni giorno al loro fianco per provare a cambiare un destino che a ... Leggi su huffingtonpost

