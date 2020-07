Formula 1, Sergio Perez positivo al Coronavirus (Di venerdì 31 luglio 2020) Brutte notizie in casa Formula 1: Sergio Perez è risultato positivo al test Covid-19 e salterà il GP di Silverstone: il pilota è in autoisolamento La Formula 1 con una nota ufficiale ha reso nota la condizione di salute di Sergio Perez: il pilota messicano è risultato positivo al test Covid-19. La Racing Point ha fatto il punto della situazione, tranquillizzando i tifosi: “Sergio sta bene fisicamente ed è di buon umore, ma continuerà con il periodo di auto-isolamento in ottemperanza alle linee guida delle autorità sanitarie”. La Racing Point è una delle poche scuderie a non avere un pilota di riserva. Ma la soluzione in casa inglese sembra esserci. In ... Leggi su zon

SkyTG24 : Formula 1, Sergio Perez positivo al Coronavirus: escluso dal Gp di Silverstone - SkySportF1 : ULTIM'ORA F1 Sergio Perez salterà il GP di Silverstone Il pilota della Racing Point positivo al Covid-19… - SkySportF1 : F1, Sergio Perez assente nella conferenza del GP Silverstone: gli aggiornamenti #SkyMotori - TRIESTEALLNEWS : Formula 1 'malata': Sergio Perez è il primo pilota infetto di Covid-19 - - sportface2016 : Sergio #Perez positivo al #Covid19: 'Mi sono recato in Messico per vedere mia madre ricoverata in ospedale' -