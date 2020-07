Deroga della Regione per le auto storiche: via a limiti di circolazione (Di venerdì 31 luglio 2020) Hanno vinto la loro battaglia gli appassionati di auto storiche che da mesi lamentavano come le ordinanze anti inquinamento non tenessero conto del loro caso. E così oggi la giunta regionale ha stabilito una Deroga alle leggi regionali vigenti in merito alle limitazioni di circolazione al fine di valorizzare i veicoli di interesse storico e collezionistico in Piemonte. A proporla l’assessore all’Ambiente, Matteo Marnati. Secondo il documento “Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico in Piemonte in possesso del certificato di rilevanza storica previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e con il riconoscimento di storicità sulla carta di circolazione, se con anzianità di ... Leggi su nuovasocieta

(ANSA) - TORINO, 31 LUG - Una deroga alle leggi regionali vigenti sulle limitazioni di circolazione della auto storiche è stata approvata oggi dalla Giunta regionale del Piemonte su proposta ...

Piemonte, approvati dalla Giunta regionale le deroghe per i mezzi storici. Gli ultraquarantennali circoleranno liberamente sette giorni su sette. Per quelli dai 20 ai 39 anni via libera nel weekend e ...

(ANSA) - TORINO, 31 LUG - Una deroga alle leggi regionali vigenti sulle limitazioni di circolazione della auto storiche è stata approvata oggi dalla Giunta regionale del Piemonte su proposta ...