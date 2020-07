Coronavirus: un nuovo caso in provincia di Foggia. In Puglia due contagi e un decesso nel Barese (Di venerdì 31 luglio 2020) Due nuovi casi positivi al Coronavirus in Puglia su 1862 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati oggi 31 luglio 2020: uno in provincia di Bari - dove si è registrato anche un decesso - ... Leggi su foggiatoday

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Ma quindi i bambini possono trasmettere il nuovo coronavirus? Wired.it Coronavirus, 3 nuovi casi su 502 tamponi e nessun ricovero: in totale i contagiati salgono a 104

Sono altri tre i casi di coronavirus rilevati giovedì 30 luglio in Trentino ... una persona appartenente alla cerchia dei contatti extralavorativi. Non ci sono poi nuovi ricoveri in ospedale a causa ...

Coronavirus, 11 nuovi casi positivi nell’Asl Toscana Centro

Sono 11 i nuovi casi positivi nei territori dell’Asl Toscana Centro. Nelle ultime 24 ore risulta nessun decesso.

