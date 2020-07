Coronavirus 31 luglio: salgono decessi e attualmente positivi (Di venerdì 31 luglio 2020) Settimana critica questa per il contagio da Coronavirus in Italia: oggi 31 luglio, salgono decessi e attualmente positivi, calo delle terapie intensive. Nove morti, dei quali 4 in Lombardia, dove da giorni si registravano zero decessi, ma soprattutto un aumento netto degli attualmente positivi, come non avveniva da diverse settimane. Questi i dati del contagio … Leggi su viagginews

Corriere : Coronavirus in Italia: 379 nuovi casi e 9 decessi in un giorno - fanpage : È il numero più alto dal 2 maggio. In Spagna peggiore la situazione contagi - Corriere : Balzo dei nuovi positivi: sono 386, un terzo in Veneto. Tre morti - RoccoPetraglia1 : RT @sole24ore: Sono 247.537 i casi di coronavirus registrati in Italia al 31 luglio. Le vittime crescono a 35.141 - MilanWorldForum : Coronavirus: il bollettino di oggi 31 luglio -) -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus luglio Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 31 luglio: 9 morti e 379 nuovi casi, ecco la mappa dei focolai Today.it Domande assegno ordinario con causale COVID-19 erogate dal FIS: non richiesto l'accordo sindacale

A seguito delle richieste pervenute all'Istituto in merito alla corretta procedura sindacale da applicare alle domande di assegno ordinario con causale COVID-19 erogate dal Fondo di integrazione salar ...

Coronavirus: per il terzo giorno consecutivo nessun nuovo caso in provincia di Grosseto

Per il terzo giorno consecutivo, nessun nuovo caso positivo al Coronavirus è stato riscontrato in provincia di Grosseto dalle 14 di ieri, giovedì 30 luglio, alle 14 di oggi, venerdì 31 luglio. Il ...

A seguito delle richieste pervenute all'Istituto in merito alla corretta procedura sindacale da applicare alle domande di assegno ordinario con causale COVID-19 erogate dal Fondo di integrazione salar ...Per il terzo giorno consecutivo, nessun nuovo caso positivo al Coronavirus è stato riscontrato in provincia di Grosseto dalle 14 di ieri, giovedì 30 luglio, alle 14 di oggi, venerdì 31 luglio. Il ...