"Cari Zingaretti e Alfieri, sui migranti avete troppa ipocrisia e poco coraggio" (Di venerdì 31 luglio 2020) Al direttore – Quando ho letto l'intervista di Alfieri al vostro giornale non ho potuto fare a meno di chiedermi se fosse proprio l'Alfieri del Pd. Vi chiederete perché. Ebbene è semplice. Quando il 22 febbraio presentai l'ordine del giorno che chiedeva al Pd di cancellare ogni rapporto con la cos Leggi su ilfoglio

Ultime Notizie dalla rete : Cari Zingaretti

Il Foglio

Lo scenario, secondo Di Maio “ricorda quello albanese degli inizi del 2000? e all’epoca con il governo di Tirana “si cooperò in questo senso, il che contribuì a fermare i flussi”. “Qui non si tratta d ...(Virgilio Notizie) In area Pd, invece, Nicola Zingaretti, afferma che il governo deve «affrontare ... rintracciare i 44 migranti in quarantena fuggiti domenica pomeriggio dal Cara di Pian del Lago.