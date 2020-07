Cairo: “Il Torino non è in vendita, stiamo lavorando per il futuro” (Di venerdì 31 luglio 2020) Urbano Cairo, presidente del Torino, ha commentato su Sky Sport le voci di una possibile cessione del club. Non voglio vendere il Torino e non incontrerò nessuno. stiamo lavorando per il futuro, ribadisco che la società non è in vendita. L'articolo Cairo: “Il Torino non è in vendita, stiamo lavorando per il futuro” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? #Torino-#Giampaolo: c'è l'accordo ?? L'ex Milan ha incontrato nei giorni scorsi il ds #Vagnati… - TgrPiemonte : 'Non ho intenzione di vendere il Torino, non incontrerò nessuno'. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, parla di… - TorinoFC_1906 : Il Presidente Urbano Cairo, il Torino Football Club e tutto il mondo granata in lutto per la scomparsa di Sergio Va… - StampaTorino : Cairo chiude ogni porta: “Il Toro non è in vendita” - Engage_Magazine : Il gruppo editoriale guidato da Urbano Cairo intravede la ripresa, dopo i primi difficili sei mesi segnati dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Cairo “Il Una «Wilayat» nata per spezzare il dominio di al-Qaeda Avvenire.it