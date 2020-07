Bologna-Torino: Lega autorizza minuto di silenzio in memoria della strage del 1980 (Di venerdì 31 luglio 2020) Alle ore 20:45 di domenica 2 agosto, allo Stadio Renato Dall’Ara, Bologna e Torino prima del fischio d’inizio vivranno un momento emozionante. La Lega Calcio ha autorizzato un minuto di silenzio prima dell’inizio della gara in memoria della strage del 2 agosto 1980. A comunicarlo è stata la società rossoblù. Leggi su sportface

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Cagliari 2-0 Juventus Fiorentina 4-0 Bologna Torino 2-3 Roma - anti_calcio : Squadre della Serie A con una punta centrale forte. In ordine: 1) Juve 2) Inter 3)Napoli 4) Roma 5) Lazio 6) Atalan… - isaago : RT @ultimenotizie: Bollino rosso e massima allerta sono previsti, per sabato, a Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone,… - ValeRossignoli : RT @ultimenotizie: Bollino rosso e massima allerta sono previsti, per sabato, a Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone,… - frasigno66 : RT @ultimenotizie: Bollino rosso e massima allerta sono previsti, per sabato, a Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone,… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Torino Bologna-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Ondata di caldo, venerdì il picco Bollino rosso in dieci città italiane

Ondata di caldo africano con temperature fino a 40 gradi. Dieci le città con bollino rosso venerdì 31 luglio. Ondata di caldo africano con temperature fino a 40 gradi. Dieci le città con bollino rosso ...

Ondata di caldo, le 10 città da bollino rosso: poi cambia tutto

Un’ondata di caldo africano, con temperature fino a 40 gradi, arriverà in Italia già a partire da venerdì 31 luglio. Dieci le città con bollino rosso per tutto il weekend, secondo il bollettino del mi ...

Ondata di caldo africano con temperature fino a 40 gradi. Dieci le città con bollino rosso venerdì 31 luglio. Ondata di caldo africano con temperature fino a 40 gradi. Dieci le città con bollino rosso ...Un’ondata di caldo africano, con temperature fino a 40 gradi, arriverà in Italia già a partire da venerdì 31 luglio. Dieci le città con bollino rosso per tutto il weekend, secondo il bollettino del mi ...