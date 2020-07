«Black is King»: Beyoncé arriva su Disney Plus e racconta il colore della sua pelle (Di venerdì 31 luglio 2020) Aveva incantato tutti con il giallo acceso di Lemonade nel 2016, stavolta Beyoncé torna con «Black is King», raccontando il colore della sua pelle. Un visual album, come lo chiamano gli americani, un racconto musicale per immagini che alterna tradizionali videoclip e canzoni all’interno di un unico tema. Il lavoro, disponibile oggi in streaming sulla piattaforma di Disney Plus, è un viaggio in musica e fotogrammi nella comunità nera. Una nuova produzione di casa Beyoncé Knowles-Carter, «dedicato ai giovani re e regine di oggi alla ricerca delle proprie corone», come ha descritto la cantante. 85 minuti e un viaggio che va da New York a Los Angeles, dal Sudafrica a Londra. Tutto si ... Leggi su open.online

