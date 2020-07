Atalanta-Inter, Conte alla vigilia: “Ci sarà da soffrire, ma ancora loro dovranno temerci” (Di venerdì 31 luglio 2020) Antonio Conte alla vigilia di Atalanta-Inter, ultima partita della Serie A 2019/2020 Domani l’Inter torna in campo nel match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A contro l’Atalanta allo stadio ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo. alla vigilia del match, l’allenatore nerazzurro Antonio Conte ha presentato la sfida con i nerazzurri ai microfoni di Inter TV. Ecco le sue parole. Siamo arrivati in fondo al campionato. Cosa si porta dentro da questa esperienza strana causata dall’emergenza Covid?“È stata sicuramente un’annata molto impegnativa, sotto tanti punti di vista. Questa esperienza ha ... Leggi su intermagazine

Gazzetta_it : Milan, meritavi l'#EuropaLeague diretta. E ora l'ultima giornata: #Inter e #Atalanta, attente alla #Lazio... - Il c… - Atalanta_BC : Gran finale a #BergAMO! ?? The last @SerieA dance! ? ???? #SerieATIM | 38ª giornata ?? @Inter ?? #GewissStadium ??… - CarolRadull : Race for Serie A Golden Boot Immobile - Lazio 35 Ronaldo - Juventus 31 Lukaku - Inter 23 Caputo - Sassuolo 21… - internewsit : Conte: 'Inter, sono soddisfatto. Contro Napoli bellissima. Atalanta...' - - sportli26181512 : Serie A, Atalanta in vantaggio sull'Inter nella sfida che vale il 2° posto: Una per la storia, in attesa di sfidare… -