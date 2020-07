Allerta incendi in Sicilia: massimo allarme, ondate di calore nel week-end (Di venerdì 31 luglio 2020) Massima Allerta per il rischio incendi nella giornata di domani, sabato 1 agosto, per le province Siciliane di Palermo, Enna e Caltanissetta. Il bollettino, diramato dalla Protezione civile regionale, parla anche di ondate di calore con temperature fino a 36 gradi. I picchi maggiori, con passaggio dal livello di Allerta 2 al 3, si registreranno domenica dove sono previsti anche 37 gradi.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Rolfi39 : RT @cagliaripad: Incendi, è allerta in Sardegna: sabato 1 agosto bollino arancione - cagliaripad : Incendi, è allerta in Sardegna: sabato 1 agosto bollino arancione - ParisiSonia : RT @blogsicilia: Ondate di calore e rischio incendi, in tutta la Sicilia allerta arancione - -