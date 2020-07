Virus, picco di morti in Australia. In Cina i contagi tornano a salire (Di giovedì 30 luglio 2020) CoronaVirus , la situazione dei contagi nel mondo. Dalla Cina al Brasile , l'ultimo aggiornamento. Preoccupano Australia e Libia, mentre in Europa resta sotto osservazione la Spagna . Timori anche in ... Leggi su leggo

marccardillo : @gianlucac1 @ThManfredi Se trade-off significa lasciar girare il virus incontrollato per proteggere l’economia, mi… - Andrea_Gromm : @micia274 @repubblica Sai con i sé si possono solo fare ipotesi, parlo guardando la curva dei contagi e facendo alc… - VenerabileJ : @StefanoTardugno @SensoDiNausea questo significa meno complicanze dai vari ceppi influenzali che hanno abbassato il… - Andrea_Gromm : @micia274 @repubblica Di quali numeri parli? Falli vedere. Il picco dei contagi si è avuto 15 giorni dopo la chiusu… -