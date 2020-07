Truffa mascherine, denunciato dai Carabinieri a Montemarano. (Di giovedì 30 luglio 2020) I Carabinieri della Stazione di Montemarano hanno denunciato un 60enne della provincia di Napoli ritenuto responsabile di Truffa . A cadere nella sua trappola, la titolare di un'impresa che, in cerca ... Leggi su gazzettadiavellino

Ultime Notizie dalla rete : Truffa mascherine Coronavirus Torino, truffa mascherine da un milione di euro: tre indagati Sky Tg24 Mascherine in vendita, ma è solo una truffa

I Carabinieri della Stazione di Montemarano hanno denunciato un 60enne della provincia di Napoli ritenuto responsabile di Truffa. A cadere nella sua trappola, la titolare di un’impresa che, in cerca d ...

Montemarano - 60enne denunciato per truffa su vendita mascherine

