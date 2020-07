Tocco Caudio, un boato nella notte: danneggiato l’ufficio postale (Di giovedì 30 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTocco Caudio (Bn) – Un boato ha scosso la notte di Tocco Caudio. Ignoti hanno tentato di far saltare in aria una postazione bancomat di Poste Italiane danneggiando seriamente il fabbricato che ospita al piano terra l’ufficio postale. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri della polizia di Montesarchio che stanno provando a ricostruire quanto accaduto. L'articolo Tocco Caudio, un boato nella notte: danneggiato l’ufficio postale proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

ottopagine : Tocco Caudio, esplosione e assalto al Bancoposta #ToccoCaudio - Mariari75519741 : “O cancello nostro è macchiato di sango” ma è rumeno o di Tocco Caudio? #chilhavisto -

