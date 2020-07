Telegram contro Apple “ladrona”: parte l’accusa per concorrenza sleale (Di giovedì 30 luglio 2020) Ancora guai per Apple. Se solo poche ore fa è tornata alla ribalta l'annosa questione degli iPhone rallentati, ora è Telegram a scagliarsi contro il colosso di Cupertino. Il tutto per presunta concorrenza sleale, con la compagnia capitanata da Pavel Durov ad aver sporto denuncia direttamente all'ufficio di Margrethe Vestager, responsabile della commissione Antitrust dell'Unione Europea. Quella stessa Vestager che in anni recenti è salita alle cronache per aver inflitto multe salatissime ai giganti della tecnologia e della comunicazione online. La denuncia di Telegram non arriva comunque inattesa. Mentre Tim Cook, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai e Jeff Bezos venivano interrogati dal Congresso degli Stati Uniti per decretare se il potere di Apple, ... Leggi su optimagazine

SimoneGironi : Ing.Gironi Telegram si scaglia contro la tassa del 30% dell'App Store - DarioConti1984 : Telegram contro la tassa dell’App Store mentre Google torna nel mirino dell’UE - TuttoTechNet : Telegram contro la tassa dell’App Store mentre Google torna nel mirino dell’UE - astaniscia86 : #Telegram è la 3° app dopo #Spotify e #Rakuten a chiedere l'intervento della commissione UE contro le fee a cui… - SimoneGironi : Ing.Gironi Anche Telegram si scaglia contro Apple per concorrenza sleale - -