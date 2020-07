Sul regime sanitario siamo soli in Europa (Di giovedì 30 luglio 2020) Se dovessimo riassumere con una battuta la decisione di Conte di prorogare al 15 ottobre lo stato di emergenza, potremmo dire che è prorogato lo stato di emergenza in assenza di emergenza ma non c’è nulla di divertente nell’essere l’unica nazione europea in cui le libertà individuali continuano ad essere limitate nonostante (grazie a Dio) i numeri dei ricoveri e dei contagi non giustificano una misura di questo genere. Oggi in Italia non c’è un’emergenza sanitaria, la maggioranza dei nuovi contagi sono di importazione, ovvero provengono dall’estero, le terapie intensive non sono più piene e c’è una maggiore capacità da parte del sistema sanitario di fronteggiare il Covid. Non è dato sapere se in autunno ci sarà un ritorno del virus con la pericolosità dei ... Leggi su nicolaporro

