Serie B, la stagione 2020/21 partirà il 26 settembre (Di giovedì 30 luglio 2020) Si è svolta l’assemblea di Lega Serie B, con tutte le società presenti collegate in videoconferenza. Stabilite le date di inizio e fine della prossima stagione sportiva: la Serie cadetta partirà il 26 settembre per concludersi il 7 maggio prossimo. L’Assemblea ha inoltre stabilito che le gare dei playoff e playout dell’attuale campionato 2019/2020 verranno disputate tutte alle ore 21. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Serie stagione Star Trek Discovery, annunciata la data della stagione 3 Sky Tg24 Ufficializzate le date per la serie B 2020/21

Destino ancora incerto per gli azzurri che al momento non sanno ancora con certezza in che campionato giocheranno la prossima stagione. Tra le due opzioni c’è per forza di cose anche quello di serie B ...

Serie A 37^ giornata: il Lecce vince e spera, Roma quinta, show di Chiesa

SERIE A 37 GIORNATA – Bene anche la Lazio che grazie alla coppia Correa-Immobile ha battuto il Brescia per 2-0. L’attaccante della Nazionale è salito a quota 35 gol in stagione, staccando Ronaldo ...

