Salvini a processo per Open Arms e lui sbrocca: 'Festeggiano i Palamara, i vigliacchi e gli scafisti' (Di giovedì 30 luglio 2020) Prima ha fatto lo spavaldo dicendo che era felice di andare a processo. Ma si vede che non era affatto vero, visto che ha sbroccato e anche di brutto. "Contro di me Festeggiano i Palamara, i ... Leggi su globalist

AMorelliMilano : ?? PROCESSO A SALVINI, CONDIVIDI QUESTA DICHIARAZIONE SE SEI D'ACCORDO. 'Ho chiesto io a Salvini di bloccare lo sb… - matteosalvinimi : Non vi sembra un'Italia al contrario? Quando lo spiego all'estero non ci credono. Da Ministro ho agito collegialmen… - matteosalvinimi : #Salvini: Delle critiche politiche non mi interessa. Unico rammarico? Sarà dover spiegare nuovamente ai miei figli… - eleaugusta : RT @GiorgioBergesio: Quando parlano i dati ufficiali, le chiacchiere stanno a zero. Eppure... A processo mandano Salvini! Vergogna. #iostoc… - CIsmaele : RT @AlfioKrancic: L'autorizzazione al processo di Salvini non è altro che la prosecuzione del golpe iniziato con l'avvio dello stato di em… -