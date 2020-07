«Per portare una star in Ticino servono mesi di preavviso» (Di giovedì 30 luglio 2020) Grandi eventi bloccati fino a marzo 2021? Un'eventualità che fa paura. A colloquio con lo specialista Gabriele Censi. Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Per portare Ciao Bixby: Google in trattative per portare l’assistente vocale e le sue app sui dispositivi Samsung La Stampa Conclusa l’operazione Intesa-Ubi, Messina: siamo tutti vincitori, saremo il pilastro della ripresa del Paese

«Oggi portiamo a termine un'operazione che ci vede tutti vincitori ... e inclusiva - forte del radicamento nei territori di appartenenza - genererà benefici per chiunque ne sarà parte», aggiunge ...

Consiglio comunale sciolto per mafia, nominati 3 commissari a Partinico: ecco chi sono

Dopo lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose da parte del consiglio dei ministri, il ministero dell'Interno ha nominato i tre commissari prefettizi che si insedieranno al Comu ...

