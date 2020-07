Partito "Perseverance" alla volta di Marte in cerca di antiche forme di vita (Di giovedì 30 luglio 2020) “Perseverance” è Partito. Il rover della Nasa è stato lanciato con il razzo Atlas 5 dalla rampa 41 di Cape Canaveral, in Florida, per raggiungere Marte, secondo i calcoli dell’agenzia spaziale americana, il 18 febbraio 2021. L’obiettivo della missione “Mars 2020″ è la ricerca di tracce di vita sul pianeta rosso, oltre a fare da apripista a future missioni con gli astronauti. Se riuscisse a farcela, Perseverance sarebbe il quinto rover statunitense a compiere il viaggio verso Marte dal 1997. Per le sue ricerche è stato progettato anche un velivolo per sorvolare il suolo del pianeta. Negli ultimi giorni sono stati lanciate altre tre missioni su Marte, rispettivamente da ... Leggi su huffingtonpost

MilanoMagik : #Perseverance partito con successo ?? - MON0CHJLD : Perseverance è partito su Marte e tutto ciò mi gasa un sacco, non ce la faccio #CountdownToMars -