Orsi: "Osimhen? Il Napoli lo ha pagato un botto. Spero non sia un Lozano bis" (Di giovedì 30 luglio 2020) Nando Orsi, ex portiere della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare delle vicende di casa Napoli: "Chi schiereresti contro la Lazio? Bisogna vedere come stanno i calciatori. Leggi su tuttonapoli

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Orsi: 'Osimhen? È un giocatore alla Leao del Milan, ma più potente' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Orsi: 'Osimhen? È un giocatore alla Leao del Milan, ma più potente' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Orsi: 'Osimhen? È un giocatore alla Leao del Milan, ma più potente' - apetrazzuolo : MERCATO - Orsi: 'Osimhen? È un giocatore alla Leao del Milan, ma più potente' - napolimagazine : MERCATO - Orsi: 'Osimhen? È un giocatore alla Leao del Milan, ma più potente' -

Ultime Notizie dalla rete : Orsi Osimhen MERCATO - Orsi: "Osimhen? È un giocatore alla Leao del Milan, ma più potente" Napoli Magazine MERCATO - Orsi: "Osimhen? È un giocatore alla Leao del Milan, ma più potente"

Nando Orsi, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante ... Io proverei la difesa titolare con la Lazio. Osimhen? È un giocatore alla Leao del Milan, solo più potente. Gli piace partire ...

Orsi: "Il Napoli ha speso un botto di soldi, ma che colpo! Per me è un super affare"

Nando Orsi, ex portiere attualmente opinionista, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro: "Il Napoli prendendo Osimhen dal ...

Nando Orsi, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante ... Io proverei la difesa titolare con la Lazio. Osimhen? È un giocatore alla Leao del Milan, solo più potente. Gli piace partire ...Nando Orsi, ex portiere attualmente opinionista, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro: "Il Napoli prendendo Osimhen dal ...