Orango perde le braccia per fuggire da una gabbia ma impara di nuovo a salire sugli alberi: la storia di Kopral (Di giovedì 30 luglio 2020) Si chiama Kopral ed è un Orango coraggioso. Dopo aver perso le braccia per fuggire dai cacciatori che lo tenevano prigioniero, oggi è capace di arrampicarsi sugli alberi usando solo le gambe. Kopral è stato folgorato andato contro un pilone dell’elettricità dopo essere fuggito dalla gabbia in cui si trovava fin da quando era cucciolo, in Indonesia. Arrivato al centro East Kalimantan Orangutan Reintroduction Program è stato subito chiaro che per le sue braccia non ci sarebbe stato niente da fare. Eppure, Kopral è stato inserito in un programma chiamato Forest School e nonostante non abbia le braccia a imparato di nuovo come ... Leggi su ilfattoquotidiano

