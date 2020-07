News Temptation Island, Elia e Pietro d’accordo? Rispunta post da passato (Di giovedì 30 luglio 2020) Polemica rovente, e neanche nuova, su Antonella Elia e Pietro Delle Piane, come sapete ormai arrivati al confronto finale a Temptation Island 2020. Abbiamo visto Pietro dire della Elia cose davvero brutte che lo diventano ancor di più se si considera che i due sono fidanzati e certi pensieri non dovrebbero proprio passare per la … L'articolo News Temptation Island, Elia e Pietro d’accordo? Rispunta post da passato proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

lasara_81 : Anna è una furia e vuole denunciare tutti ?????????? #TemptationIsland - leggoit : Laura Chiatti e la tv: «Non so stare senza 'uomini e donne'. A 'Temptation Island' ho fatto il tifo..» - VicolodelleNews : ‘#TemptationIsland’ 2020 Pietro Delle Piane e Antonella Elia stanno recitando un copione? Scovata una grossa contra… - CorriereCitta : #Anticipazioni #TemptationIsland 2020, stasera l'ultima puntata: ecco tutto quello che succederà - Notiziedi_it : Temptation Island 2020, Anna sta con Andrea per i soldi? Le ultime news dalla quinta puntata | Video Witty tv -