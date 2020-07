MotoGP: KTM al Red Bull Ring per non lasciare nulla al caso (Di giovedì 30 luglio 2020) Domenica 16 e 23 agosto la MotoGP approderà in Austria, sul circuito del Red Bull Ring , dove disputerà il quarto e il quinto Gran Premio stagionale e questa è proprio la pista di 'casa' per KTM che è ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

Il Red Bull Ring è il circuito di proprietà di KTM, e Dani Pedrosa gira spesso su questa pista. Approfittando della pausa tra il secondo e il terzo appuntamento della stagione della MotoGP, il ...

MotoGP | KTM in pista al Red Bull Ring con Dani Pedrosa

Motomondiale MotoGP 2020 – La KTM, squadra che insieme all’Aprilia beneficia delle concessioni, ha girato al Red Bull Ring con il tester di lusso Dani Pedrosa (nella foto, ndr). La squadra austriaca c ...

