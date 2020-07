Meteo Italia a 15 giorni: prima CRISI, poi più CALDO di prima (Di giovedì 30 luglio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 giorni Un arco temporale di 2 settimane, si sa, è decisamente ampio e le proiezioni Meteo climatiche possono subire facilmente stravolgimenti. Fino a qualche giorno fa i modelli matematici di previsione lasciavano intendere un’ondata di CALDO senza soluzione di continuità, mentre nelle ultime 48 ore c’è stato un parziale cambiamento di vedute. Stiamo valutando la possibilità che durante la prima settimana d’agosto una massa d’aria fresca, di origine evidentemente atlantica, possa coinvolgere le nostre regioni. Nord, Centro Nord oppure l’Italia intera non possiamo dirlo, quel che emerge dall’analisi modellistica comparata è che avremo una contrazione delle ... Leggi su meteogiornale

